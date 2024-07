Monte Belo do Sul promove o Polentaço no fim de semana

Um evento que ganhou adeptos na Serra gaúcha terá nova edição no primeiro fim de semana de agosto. As combinações gastronômicas em torno de um dos pratos mais típicos da região a polenta, ganham protagonismo e é celebrada de forma a oportunizar experiências culinárias únicas durante o Polentaço. O evento, que chega à 12ª edição nos dias 2, 3 e 4 de agosto, convida comunidade e visitantes a apreciar as diversas formas desse alimento.

A festividade traz como novidade dessa edição um espaço gastronômico voltado ao consumo da polenta e seus acompanhamentos. No Salão Paroquial do município - localizado junto à Praça Padre José Ferlin, onde ocorre o evento, na área central - funcionará um ambiente exclusivo para os 'polenteiros' de plantão. Operacionalizado por um restaurante local, o espaço estará aberto ao público no sábado, dia 3, e no domingo, dia 4, das 11h às 15h, oferecendo a polenta em suas diferentes versões: mole (com molhos variados e queijo ralado), brustolada com acompanhamentos (queijo e salame na chapa a até mesmo geleias) e frita. Além disso, haverá outros pratos típicos locais para acompanhar, como a tradicional fortaia (prato feito à base de ovos), massas, galeto e demais delícias da culinária regional.

Quem quiser provar a estrela da festa em porções, também poderá adquirir os pratos que serão comercializados por empreendedores locais em barraquinhas distribuídas na praça e seus arredores. Além da polenta, o visitante encontrará opções gastronômicas diversas, bem como a comercialização de vinhos, espumantes e sucos de uva de vinícolas montebelenses e itens da agroindústria familiar e artesanato local.

Para coroar essa celebração, uma das principais atrações da festa são os tombos de duas polentas gigantes, com cerca de 800 quilos cada. Nesta edição, um deles ocorrerá no sábado (03), às 16h45, e outro no domingo (04), às 14h30 - com posterior distribuição gratuita, em porções, ao público presente. A iguaria também rende uma exibição única e inusitada de esculturas feitas a base de polenta - obras de arte que ficam expostas durante todo o período do evento e são confeccionadas pela própria comunidade.

Para animar o evento, que ocorre junto à 10ª Festa do Agricultor, 15 atrações artísticas e musicais completam a programação, tendo Luíza Barbosa na sexta-feira, às 19h30, Ragazzi Dei Monti (15h) e Gaúcho da Fronteira (22h) no sábado e Thainá e Thairine, da Família Azzolini, às 14h45 do domingo Haverá, ainda, oficinas de mosaico artístico e pintura em tela com vinho.