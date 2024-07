Campanha distribui 90 mi livros em escolas de São Leopoldo

Criada pelo escritor Eliandro Rocha, a campanha "A Ponte" teve como objetivo arrecadar livros infantis e juvenis para as escolas afetadas pela enchente em São Leopoldo. A primeira fase da campanha, que contou com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, arrecadou mais de 90 mil exemplares para ajudar as instituições que sofreram perdas significativas. Somente as escolas municipais perderam mais de 80 mil livros de suas bibliotecas.

O Programa LeiturAção, da Smed em parceria com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Zaira Hauschild, realizou a curadoria dos livros da campanha por etapas de ensino, garantindo que chegasse às escolas apenas livros infantis, juvenis e teóricos para professores. Após a curadoria atenciosa, as equipes diretivas foram acionadas para receber os livros. Entre os dias 19 e 22 de julho, as 16 bibliotecas atingidas da rede municipal receberam mais de 35 mil livros.

Dos 90 mil exemplares, a última carga de 20 mil livros, recebida recentemente, ainda será realizada a curadoria de livros e, em breve, distribuída para as escolas municipais. "Encerramos a campanha em São Leopoldo, de forma potente. Só temos a agradecer ao escritor, Eliandro Rocha, e aos mais de 15 estados e 80 municípios que doaram livros e enviaram cartinhas. Foi uma campanha linda e cheia de afeto", afirma Renata Marques, coordenadora do LeiturAção.