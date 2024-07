Prefeitura de Rio Grande inicia nova fase da revitalização do Paço Municipal

A prefeitura de Rio Grande informou que foi iniciada, nesta semana, uma nova fase de revitalização do Paço Municipal e entornos. Anteriormente, já haviam sido recuperadas as fachadas dos prédios da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Coordenação, Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária, antigo Quartel General, bens tombados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), que já autorizou os trabalhos. O prazo estimado para conclusão é de 120 dias.

A intervenção, de acordo com a prefeitura, inclui o alargamento do passeio público em frente aos prédios, a remoção dos postes de concreto e a transferência da fiação para dutos subterrâneos e a construção de duas áreas de estar em frente aos prédios. Também estão previstas ações como a construção de bicicletário próximo à esquina da rua General Osório; a elevação do pavimento asfáltico; a criação de estrutura elevada visando maior acessibilidade ao prédio da Secretaria, além de ações de paisagismo e instalação de iluminação pública. As obras devem causar pequenas modificações na região, e o Executivo pede o auxílio da população por conta de possíveis transtornos.