Univates lança projeto voltado para a imigração alemã no RS

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) e a Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã lançaram o projeto "Documentando a experiência da imigração no Rio Grande do Sul". A iniciativa tem como objetivo preservar e valorizar a memória gaúcha por meio da coleta de vídeos com entrevistas de familiares de estudantes relatando suas experiências de imigração no Estado. O projeto pretende envolver escolas, professores e estudantes das redes pública e privada de ensino.

O lançamento contou com a presença do cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Marc Bogdahn; do subsecretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão Oficial, Rafael Koerig Gessinger; do diretor-geral da Secretaria da Educação (Seduc) do Estado, André Agne Domingues, dentre outras autoridades

O cônsul alemão agradeceu pelo reconhecimento e valorização da contribuição da imigração na construção da sociedade, citando que outras etnias também são importantes para a identidade sociocultural gaúcha. Além disso, Bogdahn reforçou o compromisso da Alemanha em auxiliar na reconstrução das cidades gaúchas após as enchentes do mês de maio e lembrou que o Vale do Taquari é uma região que precisa de ainda mais atenção, em função de ter sofrido com a catástrofe pela terceira vez em curto período.

Para o diretor-geral da Seduc, o projeto para documentar experiências é um resgate histórico que também fornecerá um rico material para as gerações futuras. Segundo Domingues, o documentário será traduzido para o inglês e o alemão para ampliar o alcance dos resultados.

A partir de agora, o projeto será levado às escolas para que professores, estudantes e equipes pedagógicas articulem as atividades necessárias para gravação dos depoimentos.