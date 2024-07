Descarte de vidro gera acidentes em Frederico Westphalen

Acidentes envolvendo o descarte incorreto do lixo têm sido recorrentes na rotina de trabalho da equipe da coleta de resíduos em Frederico Westphalen. Nesta quinta-feira (25), um servidor sofreu cortes nas mãos ao recolher um saco plástico contendo cacos de vidro. Ele precisou de atendimento médico.

O fato aconteceu no Distrito Industrial e foi mais um dos casos dessa natureza registrados pela equipe de coletas. Segundo os servidores, diariamente acontecem acidentes de trabalho por conta do descarte indevido de tais objetos. Materiais cortantes, como vidro e metal, podem causar ferimentos graves ou até mesmo danos à saúde dos trabalhadores que manuseiam os resíduos, ocasionando infecções.

Ao descartar materiais e resíduos que podem causar acidentes, como vidros e metais, embale os objetos de modo que quem realiza o manuseio do lixo esteja protegido do contato direto com o material. Uma alternativa é embrulhar os objetos em garrafa pet ou em papelão, sinalizando sempre o conteúdo da embalagem.

Além disso, o descarte de vidros pode ser realizado nos ecopontos de vidro, disponibilizados em diversas localidades do município. As estações de coleta de vidros foram instaladas ainda em 2019, por meio de parceria com o Rotary Club Frederico Westphalen.