Duplicação da ERS-734 até a praia do Cassino avança

A duplicação de uma das rodovias mais movimentadas do verão gaúcho ganhou ritmo nos últimos dias. Novas frentes de trabalho foram mobilizadas para acelerar as obras na ERS-734, entre Rio Grande e a praia do Cassino. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) já conta com equipes em operação nos serviços de drenagem, terraplenagem, construção de meios-fios e calçadas, além da implantação das primeiras camadas de pavimento.

A duplicação dos 6,53 quilômetros tem investimento previsto de R$ 51,6 milhões. Desse total, R$ 12 milhões já foram aplicados. A estimativa é de que a obra seja concluída em 2025.

"Depois que remanejamos as redes de água e energia, conseguimos acelerar as ações e ampliar nosso número de frentes", explicou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. "O cronograma está sendo cumprido dentro do esperado e, em breve, a comunidade poderá comemorar mais essa entrega dentro de nossos projetos para a melhoria da infraestrutura rodoviária do Rio Grande do Sul", enfatizou o dirigente.