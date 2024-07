Reunião debate alternativa para ponte sobre o rio Caí, na BR-116

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico participou, nesta quarta-feira (24), em Nova Petrópolis, de uma reunião para definir alternativas de ligação entre Caxias do Sul e a região das Hortênsias. Participaram do encontro os prefeitos Jorge Darlei Wolf (Nova Petrópolis), Nestor Tissot (Gramado), Junior Freiberger (Feliz) e Luciano Klein (Picada Café). Também participaram representantes das CDL's de Caxias do Sul, Nova Petrópolis e Gramado, além de empresários da região.

A reunião foi organizada depois que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou a desistência da construção da ponte provisória sobre o rio Caí, na BR-116, enquanto a travessia definitiva não fique pronta. Também estava confirmada a participação online do ministro dos Transportes, Renan Filho, mas ele não compareceu.

O objetivo do encontro foi deliberar sobre a construção de uma nova ponte provisória, visto a urgência da ligação entre os dois municípios, já que áreas como saúde, turismo, comércio, entre outras, dependem da travessia. Um grupo de trabalho vai ser formado com representantes das prefeituras, empresários e com o Dnit para buscar uma solução o mais rápido possível.