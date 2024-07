Palmeira das Missões sedia abertura oficial da colheita da erva-mate

O município de Palmeira das Missões celebrará 150 anos e será o anfitrião da abertura oficial da colheita da erva-mate. A cerimônia acontecerá na propriedade da família Friderich da Cruz em Palmeira das Missões, no dia 8 de agosto, a partir das 14 horas. Na manhã do mesmo dia, ocorrerá o Fórum da Erva-Mate no Centro Cultural Mozart Pereira Soares.

Desde 2019, a festa da colheita da erva-mate integra o calendário oficial do Estado, a partir da lei sancionada no mesmo ano. A produção no Estado alcança cerca de 280 mil toneladas de folha por ano, em uma área de 32 mil hectares. De acordo com o Sindicato da Indústria do Mate (Sindimate/RS), há 250 indústrias focadas no segmento, além de cerca de 15 mil propriedades especializadas na produção da folha.

Em Palmeira das Missões, a área plantada é de 1.500 hectares, com produção de folha verde por hectare ao ano de 750, com uma agroindústria e 11 indústrias, envolvendo 37 produtores. O prefeito Evandro Massing ressaltou a importância de celebrar a abertura da colheita da erva-mate em Palmeira das Missões, especialmente neste ano em que comemoramos os 150 anos do município. "É uma forma de homenagear as famílias que transformaram a erva-mate em uma tradição que exalta nossa cultura. Escolhemos nomear nosso principal evento, o Carijo da Canção Gaúcha, em referência à erva-mate. O Carijo é uma estrutura tradicional usada para secar a erva-mate de forma artesanal, o que mostra o quanto a nossa cidade está ligada com esse cultivo.