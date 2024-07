Recuperação de 66 ruas e avenidas de Caxias do Sul é iniciada

A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) iniciou, nesta terça-feira (23), a pavimentação asfáltica para recuperar trechos de diversas ruas do município. O projeto faz parte do financiamento da Prefeitura de Caxias do Sul de R$ 40 milhões para melhorias em 66 ruas da cidade.

Com sol e o tempo seco, a primeira via a receber o asfalto está sendo a rua Nayr Leonzio Covolan, no bairro Santa Lúcia, a partir da rua Ernesto Zanrosso. Após a limpeza e marcação da rua, a mesma está recebendo a camada niveladora e base de asfalto para depois, nos próximos dias, receber a camada definitiva da pavimentação.

No Santa Lúcia, outras nove ruas transversais à Nayr Leonzio Covolan também vão receber as melhorias. São elas: Vitor Sanvito, Unibaldo José Holas, João Leonardelli, Rui Cristiano Ramos, Edmundo Pezzi, João Pratavieira, Mario Donato Rossi, Quintino Biazus e José Comerlato.

A programação prevê que a próxima região a receber as melhorias é o bairro Jardim das Hortências. Vão receber as pavimentações as ruas Renato Masiero, Sirlei da Silva e Zeferino Freitas. No contrato firmado com a Prefeitura, a Codeca recebeu R$ 22 milhões para recuperar parte das 66 ruas já mapeadas. O valor restante do financiamento será destinado ao processo licitatório.

As obras de recuperação da pavimentação, com fresagem (remoção de camada de asfalto) e capeamento, em trechos que já estão pavimentados e apresentam irregularidades visam a qualificação viária que impactam no tráfego, na segurança da população e que melhoram as condições atuais das vias.