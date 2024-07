Prefeitura de Estrela inicia a destinação de 50 mil toneladas de resíduos da enchente de maio

A estimativa inicial de 45 mil toneladas de entulhos decorrentes da enchente de maio, feitas ainda ao embalo do descer das águas, foi superada em Estrela. Atualmente, o município calcula que serão removidas cerca de 50 mil toneladas. O saldo extra veio de muitos resíduos que foram sendo descartados no pós-enchente, entre os quais restos de móveis, pisos, materiais de casas, telhados e outros elementos inapropriados para o reaproveitamento, e também da zona rural, antes não calculados.

Para a destinação correta desses materiais, começou nesta terça-feira (23) a remoção do montante para o aterro sanitário Central de Resíduos do Recreio, em Minas do Leão. Ao todo, em Estrela, foram cerca de 250 km de vias atingidas, milhares de casas e prédios comerciais atingidos, assim como demais espaços industriais e na zona rural, que geraram as mais de 50 mil toneladas. A projeção é de que este número deve seguir crescendo a partir dos próximos meses, com o seguimento da reconstrução em todo o município, pois é preciso considerar que muitas casas e locais comerciais, assim como também indústrias, ainda estão avaliando o uso ou não de diversos itens.

Como comparação, na enchente de setembro de 2023 foram cerca de 15 mil toneladas. O volume atual é reflexo de diversas operações, com força municipal e de equipes terceirizadas, assim como empresas voluntárias, que trabalharam desde os primeiros dias da enchente. A coleta de resíduos sólidos é diária. Há uma preocupação por parte das operações quanto à sustentabilidade, para não fazer a mistura do que é lixo comum, lixo reciclável e os resíduos, a fim de que tudo tenha o seu correto destino. A operação deve levar cerca de 45 dias, com expectativa de custo na casa dos R$ 8 milhões.