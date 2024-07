Novo Hamburgo busca empresa para retomar obras de hospital

A prefeitura de Novo Hamburgo afirmou, nesta terça-feira (23), que não irá renovar o contrato com a empresa que realiza a construção do Anexo 2 do Hospital Municipal. A decisão ocorre, segundo o comunicado, "após tentativas para fazer com que a empresa retomasse o ritmo normal da construção". Com isso, o trato com a Paleta Engenharia e Construções Ltda, responsável pela obra não terá continuidade.