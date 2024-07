Ação em Esteio realiza a castração de 100 animais a partir de mutirão feito pelo Centro de Bem-Estar Animal

Cerca de 100 cães e gatos foram castrados e esterilizados pelo Centro de Bem-Estar Animal de Esteio, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em mutirão realizado na semana passada. Ao todo, 50 felinos e 50 cães passaram pelos procedimentos. Para a realização das cirurgias, executadas pela Organização Nacional de Defesa Animal (Onda), ONG de Cachoeirinha contratada pela prefeitura para a prestação do serviço, foi utilizado o Castramóvel

Segundo o Centro, somente este ano já foram realizadas 857 castrações/esterilizações. No ano passado, 1.188 animais passaram pelos procedimentos encaminhados pelo CBEA.

Atualmente, o serviço é realizado pela Onda e pela Sensis, através de mutirão de castração nos bairros com apoio do Castramóvel, pela Vivivet, que busca o animal na casa do tutor e o devolve no dia seguinte, e na Bundchen, onde os solicitantes precisam levar. Além das castrações, em 2024 o CBEA realizou 1.816 atendimentos médico-veterinários, atendeu 2.028 denúncias de maus-tratos e encaminhou 109 cães e gatos para adoção, os maiores números da história.

Além disso, o órgão fez o resgate ou apreensão de 77 animais silvestres, segundo maior número realizado em um ano, atrás apenas do que foi feito em 2022 (89).

O serviço de castração é direcionado a animais de rua, animais comunitários e animais com tutores residentes em áreas especiais de interesse social. Ele também é realizado, sem custo, conforme disponibilidade, para animais domésticos cujos donos estejam inscritos em algum programa assistencial do governo federal.