Recuperação da ERS-129, em Muçum, tem obras 35% concluídas

A obra de reconstrução do quilômetro 88 da ERS-129 segue avançando. Segundo estimativa da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), 35% dos trabalhos já estão concluídos.

Nesta etapa, as equipes seguem trabalhando para preencher o talude com o material rochoso proveniente das detonações para recompor o desmoronamento. As chuvas levaram cerca de 100 metros de extensão, 45 metros de profundidade, 60 metros de largura na base da ruptura e 16 metros de pistas de rolamento e acostamento.

A recuperação exige a utilização de 109 mil metros cúbicos de rochas, além da instalação de novo pavimento e estruturas complementares para garantir a estabilidade do segmento - considerando a topografia íngreme e instável da região. O investimento é de R$ 8,84 milhões.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, a estimativa é de que a reconstrução de uma das principais vias para o desenvolvimento do Vale do Taquari esteja concluída até o final de agosto. "A recuperação do trecho contribuirá diretamente para alavancar o crescimento econômico da região, conhecida por ser uma referência no setor industrial e agropecuário", explica Vanacôr.