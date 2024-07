Feira do Livro de Lajeado tem data e local definidos pela prefeitura

A 18ª edição da Feira do Livro de Lajeado foi em reunião da comissão organizadora, realizada esta semana.. O evento, realizado pela prefeitura será de 28 de agosto a 1º de setembro, na avenida Piraí (local onde foi o Sesc Circo), no bairro São Cristóvão.

A Feira do Livro deste ano tem como tema "Entre páginas e emoções", no sentido de explorar os sentimentos e reflexões que se escondem nas entrelinhas das histórias, revelando conexões profundas entre narrativas e experiências emocionais. O convite ao patrono(a) e ao homenageado(a) do evento será feito em cerimônia na Biblioteca Pública Municipal no dia 31 de julho.

A feira terá palestras, apresentações e atividades culturais. A programação completa será divulgada em breve.