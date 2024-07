Colinas aprova recurso para construção de casas

A Câmara de Vereadores de Colinas aprovou esta semana a abertura de um crédito especial de R$ 2,21 milhões. O recurso será para dotação orçamentária da Secretaria Municipal da Saúde, Assistência Social e Habitação, em razão de recursos recebidos do Fundo de Arrendamento Residencial, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida.

O valor do crédito tem como finalidade a construção de 17 unidades habitacionais para as famílias que tiveram suas casas destruídas ou danificadas pelas enchentes de setembro e novembro do ano passado.

As novas moradias vão ser erguidas no Loteamento Popular Pôr do Sol, sendo que a localização já foi aprovada pela Caixa Econômica Federal. Em breve, deve ser publicado o edital de licitação para a contratação da empresa responsável pela obra. O loteamento faz parte do processo de reconstrução da cidade, que foi impactada pelas enchentes do mês de maio.