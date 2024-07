Sesc inaugura unidade na cidade de Santiago

Com a presença do presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, um evento nesta terça-feira (16) marcou oficialmente a inauguração do Sesc Santiago. Localizada na rua Pinheiro Machado, 2.401, a unidade conta com uma estrutura de 638m² dedicada exclusivamente aos serviços da entidade no município e na região.

Na ocasião, durante o descerramento da placa da nova unidade, também foi entregue pelo presidente um troféu Mercúrio em homenagem aos 65 anos do Sindilojas da cidade.

Antes um balcão de atendimento junto ao Senac, o Sesc agora conta com academia de musculação e pilates de aparelho, espaço para palestras, operação do turismo social e iniciativas do Sesc em vários setores. O atendimento no local acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h e, aos sábados, das 8h às 12h.

A academia funciona de segunda a sexta, das 6h às 21h e, aos sábados, das 8h às 12h. Já o pilates de aparelho está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. “Estamos recebendo a comunidade desde maio, mas, por conta das enchentes, tivemos que adiar nossa inauguração. Estamos muito entusiasmados em ter essa sede em Santiago, que irá qualificar ainda mais os serviços e nos aproximar da sociedade”, conta o diretor do Sesc Santiago, Flávio Antonio Dias.