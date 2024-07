Consórcio do Vale do Rio Pardo entra em projeto que busca resolver carências de profissionais especializados

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) participa, junto com os demais consórcios estaduais e a Secretaria Estadual de Saúde (SES), na criação de um novo programa de financiamento e custeio na área da saúde. A meta é suprir a carência em áreas nas quais não há serviços ou profissionais credenciados em especialidades médicas, também conhecidas como vazios assistenciais.

A expectativa é que a medida ajude a reduzir a espera regional por atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme a presidente do Cisvale, Sandra Backes, a intenção é que este novo financiamento do Estado comece a ser contratualizado com os consórcios, a partir do mês de janeiro do ano que vem. "Este programa nasce com o objetivo de reduzir o vazio assistencial, que ocorre quando falta oferta de serviço em alguma especialidade médica", revela Sandra. Segundo a diretora executiva do Cisvale, Léa Vargas, na região do Vale do Rio Pardo há carência em atendimentos na área de urologia, que poderia ser suprida com esse projeto.