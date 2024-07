Horizontina recebe projeto sobre as artes visuais

Buscando valorizar as identidades e a cultura juvenil de Horizontina, o Memorial da Evolução Agrícola (MEA), através do programa Prosas com a Escola e em parceria com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Monteiro Lobato realiza, nos dias 18, 19 e 20 de julho a primeira etapa do projeto "Festival Diálogos Arte Urbana". Nesta fase, a atração principal será a participação do artista visual e grafiteiro paranaense Cleverson Pacheco, conhecido como Café. Para os próximos meses estão previstas as participações de artistas ligados ao hip-hop e ao breakdance.

Segundo Carla Borba, coordenadora do programa Educativo, Cultural e Socioambiental do MEA, a proposta partiu das atividades das aulas de Artes, alinhadas às solicitações da coordenação pedagógica da escola, pensando nas questões de identidade e senso de pertencimento dos alunos e alunas da instituição.

Segundo a professora Carla Mariane Rohsler, que trabalhou na criação do projeto, ele nasceu a partir dos anseios e curiosidades dos adolescentes, identificados pela equipe escolar. Na sequência vieram os conteúdos relacionados à arte urbana, na qual se encaixa o grafite, que já estavam programados para os oitavos anos, juntamente com a prática artística utilizando o estêncil. Assim, os alunos estudaram o assunto em sala de aula, acompanhados dos materiais didáticos, e os professores propuseram a criação do estêncil e o exercício prático da pintura na escola para testagem com spray