Programa de TI abre inscrições de novo ciclo em São Leopoldo

O sétimo ciclo do programa 3 Mil Talentos TI, em São Leopoldo, inicia nesta segunda-feira (15), com as inscrições para os cursos gratuitos na área da tecnologia da informação. O período de inscrições ocorre até 4 de agosto. Interessados em participar do programa devem realizar a inscrição pelo site do Senac-RS

Para estar apto a se candidatar aos cursos é preciso residir em São Leopoldo, ter entre 15 e 39 anos e estar cursando, no mínimo, o 9° ano do Ensino Fundamental. Ao todo estão sendo ofertadas 460 vagas.

A capacitação é realizada por trilhas e em duas etapas. Na primeira oportunidade são oferecidas 150 vagas para os cursos de Introdução ao Desenvolvimento com JavaScript Soft Skills. O ingresso na segunda fase será feito por meio de uma prova de conhecimentos, com a oferta de 210 vagas para a realização de um dos cursos específicos na área da programação.

Além disso, são ofertadas 100 vagas exclusivas para a Secretaria Municipal de Educação (Smed), que se referem ao edital anterior somadas às vagas deste sétimo ciclo, visto que as turmas do primeiro semestre foram canceladas devido a calamidade pública que ocorreu no município de São Leopoldo.

O programa foi desenvolvido a partir de um diagnóstico da Governança do Tecnosinos, que é compartilhada entre a Prefeitura de São Leopoldo, a Unisinos, a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo (Acist-SL) e Polo de Informática de São Leopoldo. A iniciativa tem como parceiro estratégico o Senac São Leopoldo, responsável por disponibilizar as capacitações. O projeto visa a formação de 3 mil jovens até 2024, com a oferta de bolsas gratuitas na área da tecnologia da informação.