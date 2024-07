Rua Independência tem novo trecho pronto em São Léo

O município de São Leopoldo prevê a conclusão da segunda quadra, em 22 de julho, concentrando-se no entroncamento da Rua Grande com a Rua Osvaldo Aranha, que permanece fechada trânsito. O Consórcio São Leopoldo, responsável pela modernização e revitalização da Rua Independência retomou os trabalhos da obra após um mês de paralisação, devido a enchente histórica de maio. A conclusão das oito quadras deve ocorrer até fevereiro de 2025.

Atualmente, cerca de 90 trabalhadores estão trabalhando nas quatro quadras em obras. Além disso, depois da transposição das tubulações da rede de energia elétrica e da rede de lógica (telefonia e internet), ligando a segunda à terceira quadra, as equipes estão realizando a concretagem das faixas de pedestres na Osvaldo Aranha, a concretagem da calha coletora da rede pluvial no centro da pista de rolamento e a colocação das grelhas que levam a água da chuva à rede subterrânea.

A estimativa é iniciar nesta segunda-feira (15) a colocação das pedras regulares (paralelepípedos) no cruzamento da Independência e Osvaldo Aranha. Já na terceira quadra, entre a Rua Grande e a Rua João Neves da Fontoura, o Consórcio deve iniciar a concretagem das calçadas durante a semana. As cheias provocaram danos significativos na estrutura das calçadas que estavam sendo revitalizadas, principalmente, no em torno do equipamento público, se fez necessário recomeçar os trabalhos de colocação das pedras portuguesas.