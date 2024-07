Hotel temático para crianças é inaugurado em Gramado

O Mundo Criamigos Gramado inaugurou oficialmente, nesta quinta-feira (11) A primeira, em julho, marca a inauguração do primeiro hotel temático para crianças no Brasil. Já a segunda fase, em novembro, marca a inauguração oficial do Mundo Criamigos Gramado, com o lançamento da Oficina da Diversão, um espaço de entretenimento que conta com mais de 100 atrações interativas. , o hotel temático em Gramado. Buscando criar memórias inesquecíveis para crianças e adultos, a iniciativa das sócias Natiele Krassmann e Veronicah Sella será lançada em duas fases.. Já a segunda fase, em novembro, marca a inauguração oficial do Mundo Criamigos Gramado, com o lançamento da Oficina da Diversão, um espaço de entretenimento que conta com mais de 100 atrações interativas.

O hotel temático promete ser um destino de diversão, onde cada detalhe é pensado para proporcionar uma estadia encantadora. Já a Oficina da Diversão será um espaço inovador que incentivará a interação familiar, reforçando a criação de experiências significativas e afetivas.

Localizado na rua São Pedro 663, em uma área no Centro da cidade, o hotel pretende oferecer uma experiência diferenciada. O espaço terá 32 quartos. Cabe destacar que o local não se limitará apenas aos momentos dentro das suítes temáticas - o empreendimento vai oferecer uma variedade de atividades buscando envolver pais e filhos em brincadeiras interativas, visando criar memórias duradouras e tempo de qualidade em família.

A sócia Natiele Krassmann ressalta ainda o Clubinho Criamigos, criado durante a pandemia em 2020 para se conectar com os consumidores, reconhecendo a dualidade digital e analógica das novas gerações, foi criado o canal do YouTube, que hoje tem mais de 20 milhões de visualizações nesses três anos. "Inspirado nisso, os quartos temáticos refletem os personagens, com cada um tendo sua própria personalidade trazendo conexão direta com as crianças. O espaço de entretenimento traz os personagens da internet para o mundo real", explica.

Além disso, a comunidade local desempenha um papel fundamental no projeto, com o espaço incluindo um boulevard aberto ao público, com atividades gratuitas e até água de chimarrão à disposição. "A ideia é justamente convidar a comunidade para estar com a gente nesse empreendimento", ressalta Veronicah. As reservas pode ser feitas a partir do site (mundocriamigos.com.br). Em uma pesquisa feita pelo Jornal Cidades para o próximo fim de semana, os valores parte de R$ 2,1 mil por noite.