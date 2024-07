Hospital de campanha de São Leopoldo é desativado

Diante da retomada de serviços em 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em São Leopoldo, a Força Nacional do SUS desativou, nesta quinta-feira (11), o Hospital de Campanha montado nas dependências da UPA Zona Norte. O local serviu de apoio para atendimentos no momento mais crítico das enchentes. O plantão da UPA segue normalmente 24 horas por dia e sem fechar no final de semana.

Com a retirada das águas no final de maio e início de junho, servidores públicos, com apoio do Exército e de equipes terceirizadas, atuaram dia e noite, incluindo finais de semana, na limpeza e higienização dos espaços tomados pela lama. Na sequência, deu-se início às reformas das unidades mais atingidas, caso da Padre Orestes, Santos Dumont, Rio dos Sinos, Brás e Campina, que seguem em obras até o final de agosto.

A Santo Augusto ainda não havia sido inaugurada, mas abriu as portas diante da necessidade. Para não deixar a população desassistida, a Secretaria da Saúde e a Fundação Municipal de Saúde (FMS) montaram um plano emergencial de atendimento temporário, que inclui parceria com associação de moradores e com o Sesi.