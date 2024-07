Frigorífico oferece mais de 50 vagas de emprego para trabalhar em Caxias

O frigorífico JBS está com 56 vagas de emprego abertas na unidade da Seara do bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul. São 50 oportunidades para a função de Operador de Produção e as demais para mecânico, eletricista, porteiro, analista administrativo, supervisor de produção e analista de PCM (manutenção).

Nesta quinta-feira (11), a partir das 13h, ocorre o Dia D de recrutamento na própria unidade, localizada na rua Guerino Vettorazzi, s/n, no Desvio Rizzo. Os interessados devem se dirigir até a unidade munidos de currículo e documento de identificação com foto. Para a maioria das vagas de operação não é necessário ter experiência profissional. A companhia oferece treinamento e capacitação profissional aos novos colaboradores.

Já na quinta-feira seguinte, dia 18, será realizado o Dia D de seleção de candidatos na sede do SINE de Caxias do Sul (rua Bento Gonçalves, 1901 - Centro). O recrutamento será realizado no período da manhã, das 8h até as 10h. Importante o candidato estar munido de documento com foto e currículo.