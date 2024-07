Universidades pedem a ampliação dos horários do Trensurb

Os reitores José Paulo da Rosa (Universidade Feevale), Sérgio Mariucci (Unisinos), Cledes Casagrande (Unilasalle) e Thomas Heimann (Ulbra) se reuniram com o diretor-presidente da Trensurb, Ernani Fagundes, para reivindicar, de forma a beneficiar os estudantes dessas instituições. Após o serviço ficar semanas desativado em função das cheias no Rio Grande do Sul,que alimentam os trens, as operações retornaram em 30 de maio, porém parcialmente. Atualmente, os trens trafegam somente entre as estações Canoas e Novo Hamburgo , em uma operação emergencial com diversas restrições.

No encontro, os reitores também enalteceram o significativo papel social que a Trensurb desempenha na vida da população da Região Metropolitana. O reitor da Universidade Feevale, José Paulo da Rosa, ressalta que a reunião foi muito importante, pois a Trensurb esclareceu as estratégias que está adotando para ampliar o horário e a malha. “, de modo a atender melhor os usuários, em especial os estudantes das universidades que integram o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung)”, afirma.Conforme o diretor-presidente da Trensurb, a meta principal do plano de recuperação é possibilitar,, a retomada da circulação das composições entre as estações Novo Hamburgo e Farrapos. Em um segundo momento,, ainda com restrições de velocidade e nos intervalos entre viagens, mas com todas as garantias de segurança.Com a recuperação do sistema de bilhetagem eletrônica do metrô, a partir deste sábado (13), a empresa, nas 14 estações em operação. Esse valor também dará aos usuários, junto à estação Mercado, sem pagamento adicional, pois a empresa metroviária passa a assumir a responsabilidade pelo custeio desse trajeto.