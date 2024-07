Carlos Nobre fala sobre desastres climáticos no RS na Univates

O VIII Congresso de Ciência, Tecnologia e Conhecimento da Univates teve início na segunda-feira (8), com a palestra do climatologista Carlos Nobre. O evento continua até esta quarta-feira (10), reunindo pesquisadores, professores e estudantes em um espaço dedicado à excelência acadêmica e à descoberta científica. A programação é totalmente on-line.

A palestra de abertura foi realizada pelo pesquisador e climatologista, que apresentou dados alarmantes sobre as mudanças climáticas, apoiado por dados e pesquisas científicas. "Nós não estamos mais discutindo mudanças climáticas, estamos enfrentando uma emergência climática", afirmou Nobre. Ele apresentou diversos fenômenos climáticos recentemente registrados não apenas no Vale do Taquari e no Rio Grande do Sul, mas globalmente. O pesquisador explicou os impactos dos gases de efeito estufa, as anomalias climáticas, os panoramas de temperatura, os indicadores climáticos e fenômenos meteorológicos como ondas de calor e precipitações.

Nobre destacou que o Brasil foi o quinto maior emissor de gases do efeito estufa em 2022. Ele alertou que uma molécula de dióxido de carbono permanece na atmosfera por mais de 150 anos, representando uma preocupação para as futuras gerações.

O principal desafio identificado pelo climatologista é evitar o aumento da temperatura global, enfatizando a urgência de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, por meio de iniciativas como projetos de restauração ambiental e o fim do desmatamento global. Nobre também abordou a emergência climática atual e a responsabilidade humana nos eventos climáticos extremos, como ondas de calor e chuvas intensas, que têm impactado diversas regiões, incluindo o Rio Grande do Sul.