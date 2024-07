Arroio do Sal busca financiamento para obras em avenida

O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), está financiando a revitalização da avenida Arroio da Figueirinha, em Arroio do Sal. Iniciadas no fim de junho, as obras contam com investimento de R$ 892 mil e ocorrem no trecho entre a avenida Interpraias Sul e a rua Canela, no Balneário Figueirinha.

"O apoio à prefeitura por meio de crédito para a realização de serviços importantes repercute diretamente na melhoria da qualidade de vida da população. No caso de Arroio do Sal, as intervenções na área de 3.597 m², que receberá pavimentação com blocos de concreto e implantação de sistema de drenagem com tubos, devem contribuir para a redução dos alagamentos na região", afirma o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, destaca a relação da agência de fomento com os municípios. "A instituição é um importante parceiro das cidades gaúchas, viabilizando financiamentos que refletem diretamente no desenvolvimento econômico e social desses locais", ressalta.