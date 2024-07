Prefeitura de Caxias do Sul adquire 140 lotes para a construção de casas

O prefeito de Santa Maria, Adiló Didomenico, assinou na sexta-feira (5) a escritura de compra de 140 lotes urbanizados no bairro Jardim Oriental destinados, de forma prioritária, às famílias atingidas pela calamidade e de áreas de risco de cidade. A compra pela prefeitura de lotes já urbanizados da ANC Urbanizadora é inédita e tem um investimento de R$ 15,4 milhões.

Do total de 140 lotes, 20 deles são para a remoção das famílias moradoras da Vila Sapo, no bairro Serrano. O restante é destinado para as famílias atingidas pela calamidade que estão recebendo recurso do Programa Auxílio-moradia, que estão em área de risco e que precisam de assentamento, além de famílias em áreas de regularização fundiária que necessitam de remoção. "Os outros lotes poderão ser destinados para famílias que estão no cadastro municipal", informa o secretário da Habitação, Volmir Moschen.