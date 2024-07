EGR publica editais para contratar empresas que farão melhorias em estradas do Vale do Taquari e Serra gaúcha

O edital para a contratação de uma empresa para execução da obra de manutenção da RSC-453 entre Estrela, no Vale do Taquari e Garibaldi, na Serra, e na ERS-128, entre Fazenda Vila Nova e Teutônia, foi publicado nesta quinta-feira pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). As melhorias na RSC-453 e na ERS-128 qualificarão o traçado viário e vão possibilitar o reforço da segurança. Com isso, o objetivo é reduzir riscos de acidentes e garantir um deslocamento tranquilo para os condutores que diariamente circulam pelo local.

A previsão da estatal é iniciar as obras logo após a finalização do processo licitatório. O investimento total previsto no contrato de manutenção da RSC-453 será definido de acordo com as propostas apresentadas, estando limitado ao valor de R$ 13,8 milhões.

Entre os serviços que serão realizados, está a construção da rótula do bairro Boa União (na RSC-453 em Estrela), com investimento em torno de R$ 300 mil, e ajustes no acesso ao bairro Pinheiros para melhorar a trafegabilidade. De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, as obras são fundamentais para viabilizar a melhor fluidez do tráfego das estradas que são reconhecidas como importantes ligações entre o Vale do Taquari e a região da Serra gaúcha.