Iniciada a obra de restauro da Casa da Lomba, em Novo Hamburgo

Foi iniciada nesta semana a obra de restauro do imóvel Escola Meyer, conhecida como Casa da Lomba, situado na rua João Aloysio Algayer, nº 1625, em Lomba Grande, Novo Hamburgo. A empresa contratada para a obra está movimentando o espaço desde o fim de junho para executar a etapa inicial do serviço.

A empresa tem 12 meses para a conclusão da obra, podendo o município prorrogar o prazo caso seja julgado necessário. A restauração contra com um investimento total de R$ 1.899.500,00. Parte dos recursos foi arrecadada pela contemplação do projeto de restauro da Casa da Lomba em edital com recursos do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), gerido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul

O prédio foi construído entre 1862 e 1864, resultado de mobilização popular liderada pelo professor Heinrich Meyer. Inicialmente o espaço foi pensado como um ambiente escolar, servindo também de moradia para o professor responsável, até o ano de 1915. Após isso, a casa também abrigou pastores da atual Comunidade Evangélica de Lomba Grande.

Mais recentemente, no ano de 2011, a prefeitura de Novo Hamburgo adquiriu o imóvel e passou a utilizar o lugar como espaço cultural, oferecendo aulas e oficinas artísticas para a comunidade local. Em 2017 o espaço foi fechado devido às condições arquitetônicas precárias do imóvel, por falta de manutenção.

Do ponto de vista arquitetônico, a Casa da Lomba é uma edificação teuto-brasileira, que se destaca por vários elementos arquitetônicos representativos da época de sua construção e, principalmente, por abrigar a significância cultural a ela atribuída pela comunidade, a qual usufruía do espaço para atividades de relevante interesse por tantos anos.