Construarte e Multifeira iniciam nesta quarta-feira em Santa Cruz do Sul

A 9ª Construarte e 10ª Multifeira abrem os portões no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul, nesta quarta-feira (3). A abertura oficial ocorre às 19h. O evento do setor da construção civil do Vale do Rio Pardo tem a expectativa de receber cerca de 50 mil pessoas. As duas feiras miram a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio.

O evento conta com 150 expositores que ofertarão produtos da construção civil nos três pavilhões. Serão mostrados as tendências para as moradias, desde o alicerce ao acabamento, assim como itens necessários para pequenas e grandes reformas. Por sua vez, na 10ª Multifeira, o visitante poderá conferir opções do comércio de vestuário, calçado, utilidades domésticas, delícias de agroindústrias, brinquedos, orquidário, dentre outras. Além disso, a Feira de Reconstrução contará com sete palestras que abordarão, entre outros assuntos, as novidades e tendências do setor.

"Serão cinco mil oportunidades de imóveis disponíveis para a venda. Além do networking, o objetivo é na geração de negócios, não só as imobiliárias, mas também, por exemplo, de empresas de decoração e acabamento", comenta o presidente da Associação das Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp), Ricardo Bartz.

Ele enfatiza que os eventos, que estão sendo chamados de Feira da Reconstrução, são uma oportunidade de impulsionar as engrenagens da economia regional. "A gente tem expositores não só da cidade, mas tem de toda a região, para ser uma ferramenta para impulsionar novos negócios. E a gente precisa incentivar as ações do consumo do comércio local", analisa Bartz.

Na contexto pós-enxurradas, em que cidades foram devastadas, o segmento da construção civil é visto como um dos pilares para a retomada. "Há uma demanda de 48 mil residências para serem construídas no Rio Grande do Sul. Também há uma forte tendência na infraestrutura pública, como obras em estradas e escolas.", diz o presidente da Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum.

O mercado de construção civil é responsável por 20% do Produto Interno Bruto (PIB) do RS. O presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul,(Sinduscon-RS), Claudio Teitelbaum, comenta que o setor é um aliado fundamental na reconstrução do estado. "Além do setor imobiliário, a gente constrói também escolas, cidades, parques e toda uma infraestrutura", analisa.