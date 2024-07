Canoas retoma projeto para incentivar a reciclagem a partir das cooperativas locais

Na quinta-feira (4) , a partir das 8h30, equipes da prefeitura de Canoas, e de integrantes das cooperativas de reciclagem estarão no Calçadão para mais uma edição do "Projeto Canoas Recicla com a Gente". A iniciativa, que havia sido interrompida em razão das cheias que atingiram o município, visa promover a educação ambiental e mobilizar a população sobre a importância da separação dos resíduos recicláveis e de eletroeletrônicos.

O projeto tem por objetivo sensibilizar a população sobre a separação e o descarte correto dos resíduos sólidos urbanos. Cada cooperativa designou educadores ambientais para participar do projeto. Eles recebem formação socioambiental para que realizem palestras, eventos, visitas em escolas, condomínios e empresas, além de pesquisas. Fazem parte do projeto as cooperativas Renascer, Cooarlas, Mãos Dadas, Mato Grande Canoense, Coopcamate, Coopermag, Coopertec e Coopersol.