Pelotas terá centro voltado à alfabetização

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas anunciou, na semana passada o lançamento do Centro de Inovação e Formação Continuada em Alfabetização (Cifca) do município. O anúncio ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Educação e Desporto (Smed). O objetivo do Centro é servir como rede de apoio à comunidade docente da rede municipal de ensino.

Paula registrou sua satisfação em lançar o projeto de alfabetização e parabenizou a equipe de educadores da Smed pelo compromisso de alfabetizar as crianças do município. "Estou muito feliz, estamos dando um passo importante aqui e, daqui a uns anos, todos vão se lembrar desse dia. Esse é um projeto criado por professores da rede municipal e é maravilhoso, pois mostra o compromisso da rede com o que mais importa, a educação e a alfabetização. A criança bem alfabetizada tem o instrumental para seguir em frente e, por isso, esses anos iniciais são fundamentais para as nossas crianças", afirmou.

Elaborado por educadores da rede municipal, o Cifca servirá como rede de apoio, com práticas pedagógicas qualificadas entre os professores do município. A iniciativa está integrada ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Com o Centro de Alfabetização, os docentes receberão aperfeiçoamento das práticas pedagógicas para consolidar a preparação dos alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na perspectiva de recuperação das aprendizagens, por meio de projetos, uso das tecnologias e formação continuada, com abordagens participativas e colaborativas.