Gravataí inaugura espaço voltado para crianças de até 4 anos

A prefeitura de Gravataí inaugurou, na sexta-feira (28), o novo espaço do Serviço de Estimulação Precoce e Atendimento à Criança. Com uma equipe multiprofissional responsável pelos procedimentos de reabilitação intelectual às crianças, o serviço oferta atendimentos a menores de 4 anos que apresentam atraso no neurodesenvolvimento.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ampliou o número de pacientes em atendimento em estimulação precoce no ano passado, passando de 70 para até 90 crianças de 0 a 4 anos incompletos. O o objetivo é, em breve, ampliar a faixa etária de atendimento, contemplando crianças até os 6 anos incompletos.

Com encaminhamento via unidades de saúde do município, o serviço realiza atendimentos orientados pelo conceito terapeuta de referência em consonância com a diretriz estadual de reabilitação intelectual. A equipe é formada por psicólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

Até então, os atendimentos eram realizados na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Gravataí. A ideia é ofertar mais consultas e exames para a população, gerir o acesso de procedimentos especializados e promover melhorias físicas nos serviços de saúde.