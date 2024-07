Santa Maria anuncia medidas para recuperar áreas no interior

A Prefeitura de Santa Maria realizou uma reunião com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural na semana passada. Na ocasião, foram tratados os temas relacionados às demandas dos produtores do campo, principalmente após as fortes chuvas de maio, que danificaram as estradas e as áreas de cultivo de grãos, como soja e arroz. Durante o encontro também foi anunciado investimento de R$ 700 mil na compra de mudas hortaliças e frutíferas, adubos e melhorias no interior.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, o valor será utilizado para a recuperação das lavouras degradadas pela enchente e para a compra de mudas de hortaliças e de árvores frutíferas. Esta ação tem o intuito de que os agricultores rurais diversifiquem suas produções, de modo a diminuir as perdas em função das intempéries climáticas. Também será comprado adubo orgânico e calcário para a fertilização do solo.

Serão 2 mil mudas de árvores frutíferas, 10 mil mudas de hortaliças, 20 toneladas de adubo orgânico, 20 toneladas de calcário e 60 mil alevinos para a piscicultura. Além disso, será feita a reconstrução de microaçudes e bebedouros danificados dos agricultores da agricultura familiar.

No decorrer da reunião do conselho, os integrantes relataram os problemas enfrentados em cada um dos nove municípios de Santa Maria, fizeram reivindicações e relembraram os assuntos debatidos na eleição dos conselheiros distritais no mês de março.

Conforme o prefeito Jorge Pozzobom, também presente na reunião, o município segue executando a recuperação do asfalto em 150 km do perímetro urbano de Santa Maria. Pozzobom também mencionou iniciativas como o aluguel social e a compra assistida para dar o suporte necessário às famílias atingidas pelas chuvas.