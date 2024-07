Viamão terá 80 apenados do semiaberto trabalhando na limpeza da cidade

Ocorreu, no mês de junho, a primeira reunião do convênio firmado entre a Prefeitura de Viamão e a Superintendência dos Serviços Penitenciários - Susepe, junto à Polícia Penal. A parceria vai possibilitar que cerca de 80 homens e mulheres privados de liberdade em regime semiaberto trabalhem na zeladoria e limpeza da cidade de Viamão a partir do mês de julho.

"Aos poucos estas pessoas do regime semiaberto virão para a cidade trabalhar na limpeza de praças, ruas, escolas, unidades de saúde, ginásios e pintura de meios-fios. Haverá inclusão nesta oportunidade, com a participação de pessoas com deficiência e transgêneros", afirmou o vereador William Pereira. Ele enfatiza que a experiência de trabalho contribui para que as pessoas privadas de liberdade possam reabilitar-se e voltar para a sociedade, além de terem redução de pena.

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos conduzirá o convênio com a elaboração de cronograma de bairros e regiões que serão atendidas pelos