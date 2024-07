Encruzilhada do Sul investirá R$ 3,8 milhões para melhorar a iluminação

A prefeitura de Encruzilhada do Sul irá aplicar R$ 3,8 milhões na iluminação pública do município. Os investimentos irão permitir a troca de lâmpadas tradicionais por luminárias de LED, tecnologia que permite uma economia de 85% e que possui uma maior duração do que as tradicionais. Além disso, ao proporcionar uma luminosidade mais clara e uniforme do que a anterior, propicia uma maior segurança nas ruas da cidade.

A troca por lâmpadas de LED envolverá todo o município. Até o momento, a região central já recebeu as melhorias. "Estamos expandindo para os bairros e, em breve, seguiremos pelo interior de Encruzilhada do Sul", esclarece o prefeito, Benito Paschoal.

. A expectativa é que os trabalhos estejam concluídos em até três meses. Segundo a secretária de Pavimentação, Habitação e Infraestrutura, Laísa Richardt, também está prevista a troca de alguns braços que compõem os postes, remodelando a estrutura.

A iniciativa integra o Programa Realiza Encruzilhada do Sul, que prevê ações em áreas estratégicas do município: como obras, educação, empreendedorismo e cidadania. Recentemente, a prefeitura lançou o Realiza Restauração, com o intuito de atender todas as frentes atingidas no desastre climático que assolou o município em maio, de moradores a empresários locais, passando também por questões de infraestrutura. Ao todo, serão injetados mais de R$ 2,5 milhões na economia da cidade, recursos obtidos pela administração municipal junto aos governos federal e estadual, além de investimentos próprios.