Filó FestiQueijo e Feira Feito ocorrem em julho em Carlos Barbosa

O segundo Filó FestiQueijo e a terceira feira Feito em Barbosa voltam a ser realizados em Carlos Barbosa na Serra gaúcha. Nos dias 19 e 20 de julho, das 17h às 22h, a cidade recebe os eventos, na Rua Coberta e no pavilhão da Tramontina, que ficam lado a lado, próximo à igreja matriz. Com entrada franca, a realização visa estimular a retomada do comércio e do turismo regional, que ainda se recuperam dos impactos causados pelas chuvas no Estado.

A 2ª edição do Filó FestiQueijo contará com 15 expositores participantes, dispostos na extensão da Rua Coberta, com uma ampla variedade de produtos da gastronomia típica da Serra gaúcha e de bebidas. Entre as opções estão polenta, grostoli, pão de queijo, pastéis, risoto, espetinho de frango com queijo, além de queijos, cervejas, vinhos e espumantes.

Já a feira Feito em Barbosa, com produtos elaborados exclusivamente por empresas do município, também ocorre nos dias 19 e 20 de julho. Aberta ao público, a terceira edição da exposição será realizada no pavilhão da Tramontina, ao lado do Filó FestiQueijo. Nela, os visitantes encontrarão vestuário, acessórios, papelaria, utensílios, artesanato, agroindústrias, alimentação, entre outras variedades.

O presidente do FestiQueijo, Francisco Guazzelli, salienta que, com o adiamento da 33ª edição do evento para 2025, a organização do festival buscou alternativas para ajudar no desenvolvimento econômico, movimentando o comércio local e o turismo regional. "Nos reunimos para encontrar ações que auxiliassem os empreendedores nesse momento de retomada. O Filó, que estava previsto para maio, e a feira Feito em Barbosa, que aconteceria concomitante com o 33º FestiQueijo, nos meses de junho e julho deste ano, precisaram ser adaptados e irão ocorrer em dois dias de programação. Queremos que eles movimentem a economia, aqueçam o comércio e estimulem os visitantes a conhecerem os atrativos turísticos", explica