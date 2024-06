Nova Petrópolis confirma data do Festival Sabores da Colônia

A prefeitura de Nova Petrópolis e o Sindicato dos Agricultores confirmaram nesta semana a realização do Festival Sabores da Colônia de 2024. O evento que reúne produtos coloniais e atrações culturais acontece em datas alternativas, aos finais de semana, no período de 30 de novembro a 15 de dezembro. A programação ocorrerá no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, com entrada e estacionamento gratuitos.

Mesmo com a mudança de data, o evento preservará o seu tradicional formato, com a participação de agroindústrias de Nova Petrópolis e de diversas regiões do Rio Grande do Sul, que irão expor e comercializar os mais diversos produtos coloniais. Entre os estandes da feira, destaque para os fornos a lenha, onde serão vendidos pães e cucas assados na hora.

No palco principal e em outros espaços do Centro de Eventos, os visitantes encontrarão diversas atrações culturais, como shows, bandinhas típicas e grupos de danças folclóricas. A praça de alimentação, com a presença de diversas cervejarias artesanais, é outro destaque da programação.

Pelo calendário original, o Festival Sabores da Colônia seria realizado de 28 de junho a 14 de julho. A decisão pela mudança de data ocorreu em maio, após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Com a mudança de datas, o evento permanece no Centro de Eventos e acontecerá paralelamente à Magia do Natal, evento este que terá a sua programação concentrada na Rua Coberta.