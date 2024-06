Caxias do Sul inaugura ampliação do Cras Sudeste

A prefeitura de Caxias, por meio da Fundação de Assistência Social (FAS), entrega nesta quinta-feira (27) a obra de ampliação do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) Sudeste, uma demanda antiga da comunidade do bairro Planalto. A unidade vai contar com quatro novas salas, sendo duas de atendimento ao público, uma sala de grupo para até 18 pessoas e uma ampliação da sala da coordenação.

A obra foi feita pela Dase Construções Ltda., ampliando em 40 metros quadrados o espaço físico disponível aos usuários. Com o acréscimo, o prédio passa a contar com uma área total de 165 m² com um investimento na ordem de R$ 200 mil.

O Cras Sudeste é uma das seis unidades no município, parte da Proteção Social Básica, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade de Caxias do Sul. Atualmente, a unidade ampliada atende 370 pessoas, sendo aproximadamente 300 na prestação de serviços e 15 idosos semanalmente, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Ao todo, a média de atendimentos apenas no CRAS Sudeste chega a 1.100 a cada mês.

"O CRAS Sudeste está entre os que mais tiveram aumento nos atendimentos, em razão da procura por famílias vindas de outras cidades. Grande parte dessas famílias são oriundas do Vale do Taquari e Região Metropolitana, que foram fortemente atingidas pela catástrofe climática", reforça o presidente em exercício da FAS, Rafael Vieira.