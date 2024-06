Obra de rede de esgoto avança em bairro de Imbé

A Corsan retomou a instalação do sistema de esgoto doméstico (cloacal) no bairro Nova Nordeste, em Imbé, no Litoral Norte. Atualmente as obras estão ocorrendo na rua Cecília Meireles. Serão implantados 3.807 metros de rede - dos quais 900 metros já estavam colocados - para a coleta de esgoto em todo o bairro. O cronograma de obras foi alterado por causa da mudança da empresa contratada. A conclusão está prevista para outubro deste ano.

"Essa obra era uma demanda prevista no planejamento de implantação de sistemas de esgotamento sanitário, juntamente com os planos de organização e expansão do município. Depois de ser concluída, vamos realizar a implementação da rede coletora no bairro Courhasa", diz o diretor regional de operações da Corsan, Fábio Arruda.

O prefeito Ique Vedovato ressalta que, para a cidade se desenvolver ainda mais, é necessária a criação dessas redes. "Com o esgoto tratado, também teremos uma maior preservação das nossas praias, rio e lagoa, além de um impulsionamento ainda maior da construção civil", afirma Ique.

Depois de ser finalizada a instalação da rede de esgoto cloacal, os imóveis poderão ser interligados quando a estação de tratamento entrar em operação. A construção vai começar no último trimestre deste ano, e a estação deverá ser entregue em dezembro do ano que vem. Conforme a Corsan, todos os seus projetos - tanto para abastecimento de água como para coleta e tratamento de esgoto - estão direcionados à universalização do saneamento básico