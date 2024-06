Onze municípios do RS recebem doação de máquinas

A empresa de máquinas Stihl realizou a cerimônia de entrega de equipamentos para as prefeituras de municípios que foram fortemente atingidos pelas enchentes do Estado. As localidades beneficiadas são Agudo, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Roca Sales, Sinimbu e Vale Real. O objetivo da doação - que conta com motosserras, roçadeiras, sopradores, lavadoras de alta pressão, motopodas, motores estacionários, motobombas e cortadores de pedra e ferro - foi contribuir com as ferramentas necessárias para a reestruturação das cidades.

O presidente da STIHL Brasil, Cláudio Guenther, enfatiza a importância da colaboração com a sociedade. "Neste momento, que se vive os impactos da pior tragédia da história do Rio Grande do Sul, mais do que nunca se faz necessário a nossa capacidade de mobilização e de ajuda para populações que tiveram suas cidades devastadas", afirma Guenther.

Com o intuito de visitar os concessionários da empresa que foram impactados pela enchente, representantes da empresa visitaram as regiões atingidas e vivenciaram a situação nos municípios. Sediada em São Leopoldo, um dos municípios mais atingidos pela enchente de maio, a Stihl abriu a sede da Associação dos Funcionários (AFAS) para 132 pessoas afetadas que receberam atendimento e abrigo, inclusive com escala de médicos e enfermeiros voluntários para atender os feridos que chegam, assim como veterinário para atendimento aos animais resgatados.