Ações para o recolhimento de fios sem uso em Santa Maria atingem a marca de 3,5 toneladas

A prefeitura de Santa Maria, por meio das secretarias de Inovação e Tecnologia da Informação e de Meio Ambiente, coordenou nesta terça-feira (25) o mutirão de recolhimento de fios em desuso da rua Riachuelo, Bairro Centro. A iniciativa é uma das ações do Executivo para redefinir a paisagem urbana e garantir a segurança de motoristas e pedestres.

"É importante retirar os fios antigos e inutilizados dos postes nas vias centrais. Primeiro, porque esses fios soltos podem cair e causar incêndios ou interromper o fornecimento de energia, afetando casas, comércios e serviços essenciais. Além disso, a presença desses cabos abandonados prejudica a estética urbana e pode representar riscos para a segurança pública", considera a secretária adjunta de Inovação e Tecnologia da Informação, Fernanda Ferreira dos Santos.

Ao todo, foram recolhidos 150 quilos de fios inservíveis, que foram destinados a uma recicladora. Com essa quantia, a força-tarefa chega a 3,5 toneladas de fios em desuso retirados de postes das principais vias do município desde o primeiro mutirão. A iniciativa, que teve a participação de empresas do ramo de telecomunicações que compartilham o uso dos postes, contou com o apoio técnico da RGE Sul e com o monitoramento da Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana (CTMU).

A ação será retomada no dia 9 de julho, na avenida Borges de Medeiros. O cronograma completo está disponível abaixo. Conforme proposição feita pelo Ministério Público do Estado, em junho de 2023, as empresas do ramo de telecomunicações que fazem uso dos postes e não comparecerem serão multadas em R$15 mil.