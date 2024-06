Reunião debate instalação de ponte entre Lajeado e Arroio do Meio

O prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel, o secretário da Fazenda e coordenador da Defesa Civil, Valdecir Crecencio e o engenheiro Aldir de Bona, participaram na Univates, em Lajeado, de uma reunião com o tenente-coronel do 3º Batalhão de Engenharia e Combate, Gustavo Humberto dos Santos Costa. Com a participação do prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo e equipe técnica, o encontro teve como finalidade debater os ajustes necessários para a colocação da ponte do Exército entre os dois municípios.

Na ocasião também foram repassadas orientações de como deverá ser a parte final do talude de sustentação e da forma como será montada a ponte no local. Nesse sentido, em cerca de 10 a 15 dias, os municípios concluem a parte estrutural e o Exército, por sua vez, em cinco dias traz a ponte e deve levar cerca de 20 dias para executar sua instalação.

Após a reunião, foi realizada uma visita in loco para conferir o andamento dos trabalhos realizados até então por ambos os municípios, nas duas margens do rio Forqueta, entre o bairro Barra do Forqueta, em Arroio do Meio e bairro Planalto, em Lajeado.