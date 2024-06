Pedidos do IPTU Verde são prorrogados em São Leopoldo

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi assinou o decreto de prorrogação do prazo de solicitação do desconto do IPTU Verde 2025. O decreto alterou a data final do prazo para até o dia 31 de agosto, e foi realizada por conta das enchentes que impactaram o município e o Estado em maio de de 2024, o que impediu muitos contribuintes de realizarem suas solicitações.

O IPTU Verde é uma lei que garante incentivos financeiros para contribuintes que adotarem e comprovarem práticas sustentáveis que auxiliem na redução dos danos ambientais ocasionados pela intervenção humana nas residências. A implantação de sistemas de captação de água da chuva, aquecimento e energia solar, construções ecologicamente sustentáveis, e a destinação de resíduos para reciclagem são alguns exemplos contemplados.

Segundo a titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Leopoldo, Jussara Lanfermann, a prorrogação do prazo do IPTU Verde é um "exemplo de sustentabilidade", auxiliando a população e também construindo políticas ambientais." Já o coordenador técnico do Observatório de Mudanças Climáticas, de São Leopoldo, Everson Gardel, salientou o auxílio à população na reconstrução da cidade, unindo a prática sustentável. "Estamos comunicando a população que queremos prestar apoio financeiro, e junto a isso motivar a prática sustentável", aborda Gardel.