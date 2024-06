Feira do Livro e Rua Coberta são abertas em Gravataí nesta quarta

Quem for até a praça central de Gravataí a partir desta quarta-feira (26) vai encontrar mais que as já tradicionais bancas de livreiros da Feira do Livro. Os gravataienses vão poder celebrar a literatura e a cultura, com o início da 35ª edição do evento, mas também vão conhecer a sua nova Rua Coberta, um espaço de entretenimento, lazer e gastronomia.

O novo espaço, também conhecido como Praça Mall, tem 3.400 metros quadrados e contará com 40 lojas, entre varejo e alimentação. Entre os dias 26 e 30 de junho, a Rua Coberta também vai receber ações da Feira do Livro, mas depois seguirá sendo palco de shows e outros eventos culturais. A perspectiva é de que o local vá gerar mais de 300 empregos diretos e 1 mil indiretos.

Transferida por causa das enchentes no Estado, a 35ª edição da Feira do Livro de Gravataí mudou sua programação para contemplar apenas profissionais gaúchos. Estão confirmadas as participações de escritores como Rafael Guimaraens, autor do livro sobre a enchente histórica de 1941, e de artistas como o cantor Duca Leindecker. Para os shows, o ingresso cobrado será a doação de um quilo de alimento.

No domingo, dia 30, último dia da Feira do Livro, quem estiver na feira do livro e seguir o cortejo da escola Acadêmicos de Gravataí vai poder conhecer em primeira mão o novo Mercado Público . A escola, atual campeã do carnaval de Porto Alegre, vai sair da Feira às 18h30 e vai até a rua Adolfo Inácio de Barcelos, no Centro da Cidade, onde está o Mercado. A obra que começou no ano passado tem previsão de ser inaugurada ainda em 2024. Em caso de chuva no domingo, as atividades vão acontecer diretamente no Mercado Público.