Prejudicado pelas chuvas, cronograma de pavimentação é retomado em Estrela

Prejudicada pelas recorrentes enchentes, que não somente atrasaram o cronograma em geral, mas também exigiram reparos em obras que já estavam em diversas etapas de andamento, pavimentação asfáltica de Estrela foi retomada em junho. Foi inaugurada a pavimentação de duas estradas na Linha Lenz, beneficiando diretamente a comunidade local. Este foca justamente em uma reestruturação de Estrela, cuja necessidade foi reforçada pelos recentes desastres climáticos, e visa uma expansão do município para outras áreas, em especial o interior.

Nesta etapa na Linha Lenz foram asfaltados 1.694,39 metros de estradas da região, em um investimento de R$ 3.587.543,49. Foram beneficiadas as estradas Cláudio Germano Sulzbach (815 metros) e Padre Jesuíta Pedro Lenz (879,39 metros).

Outras 19 obras estão com projetos encaminhados pela prefeitura para serem realizadas nos próximos meses na cidade do Vale do Taquari. No plano geral do município são 65 vias e mais de 27 mil metros de pavimentações