Casa do Autista será inaugurada nesta terça-feira em APAE de São Borja

Será inaugurada, nesta terça-feira, na cidade de São Borja uma das maiores casas do autista do Rio Grande do Sul, localizada na APAE de São Borja em um espaço de mais de 400 metros quadrados, para acolhimento e tratamento das pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA .

A APAE de São Borja atende atualmente 342 pessoas entre usuários e pacientes, e dentre estes 113 são pessoas com autismo. A casa do autista contara com sala de atividade de vida diária, brinquedoteca, sala de atividade física, salas de TEA, sala de psicóloga, recepção, banheiros adaptados, qualificando ainda mais o atendimento prestado aos 113 Autistas que frequentam a APAE.

Foram investidos nesta obra quase R$ 1 milhão. Segundo o Presidente da APAE de São Borja, Ricardo Dornelles Souza, a Casa do Autista dará uma melhor qualidade de vida aos atendidos do TEA e estimulará a autonomia e independência dos autistas de São Borja.