Prefeitura de Pelotas aponta erros no cadastro do Auxílio Reconstrução

A prefeitura de Pelotas tem até terça-feira (25) para encaminhar ao governo federal os cadastros para que a população atingida pela enchente tenha acesso ao Auxílio Reconstrução. Com isso, a Prefeitura divulga listagem com os nomes de pessoas afetadas no Laranjal, Colônia de Pescadores Z3 e Vila Farroupilha que precisam corrigir os dados.

Para quem já realizou o procedimento e as informações ainda não constam no sistema federal, nem consta na listagem de inconsistências, a orientação é aguardar. Um número expressivo de cadastros está sendo inserido no sistema e a situação pode ser alterada.

Antes de fazer a nova tentativa, é importante que o candidato ao benefício esteja atento para evitar erros capazes de impedir que o cadastro seja efetivado. Segundo a prefeitura, os principais erros cometidos pelos moradores ao efetuar o cadastro são: CPFs inválidos de algum componente do grupo familiar ou do responsável, múltiplos cadastros (de uma mesma pessoa), algum membro familiar que aparece em mais de um cadastro, com endereços diferentes e endereços iguais e composições familiares diferentes

A prefeitura de Pelotas ainda afirma que, de acordo com as normas, cada família pode receber apenas um Auxílio Reconstrução. O recebimento de mais de um benefício por família constitui-se em fraude, sujeita a sanções penais e cíveis cabíveis, além de ressarcimento à União do valor do apoio financeiro recebido. Evitar acentos nos nomes, traços e demais pontuações pode ajudar, também ajuda a evitar que o cadastro seja rejeitado e o pagamento possa ser feito.