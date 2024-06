Itens de vestuário lideram compras para o inverno em Caxias do Sul

Para medir o impacto do início inverno, que começou na quinta-feira, no comércio, a CDL Caxias do Sul realizou novamente a pesquisa de intenção de compras com consumidores. Do total de entrevistados que pretendem fazer compras, 65,9% já adquiriram algum produto para a estação mais fria do ano. Quase metade informou que neste ano o investimento será maior, apontando para um tíquete médio 6,7% superior na comparação ao mesmo período de 2023, podendo chegar a R$ 712,85.