Arroio do Meio busca a construção de ligação com cidade de Colinas

A prefeitura de Arroio do Meio está direcionando esforços na busca de recursos para viabilizar a construção da ponte sobre o Rio Taquari, entre Arroio do Meio e Colinas. O prefeito Danilo Bruxel e o secretário de Administração, Aurio Scherer, estiveram em Porto Alegre, reunidos com o secretário executivo da Reconstrução, Emanuel Hassen de Jesus, para tratar sobre o assunto.

Recentemente, durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao município, um ofício também foi entregue para a comitiva federal, solicitando a disponibilização de recursos para esta finalidade. A obra funcionaria como uma rota alternativa e mais curta de ligação entre o Vale do Taquari e a Serra Gaúcha, servindo também para desafogar o fluxo na ponte da BR-386, outro local afetado durante as cheias.

O projeto prevê uma ponte com estrutura para pista de duas vias, acostamento em ambos os lados e passarela de pedestres de um dos lados, somando 12,4 metros de largura e quase 300 metros de comprimento. O plano de trabalho prevê toda uma infraestrutura, com acesso a partir da ERS-130, junto ao bairro São Caetano, levando em consideração a menor necessidade de aterros, o menor impacto ambiental e a maior eficiência logística. Ainda não há resposta sobre a demanda.